У Звіробій проходять обшуки у справі про можливу загрозу вбивством щодо Зеленського

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшук у волонтера Марусі Звіробій, яка здійснювала онлайн-трансляцію в YouTube та в соціальній мережі Facebook разом з депутатом Верховної Ради Софією Фединою ("Європейська солідарність"), під час якої вони висловлювали погрози вбивством, адресовані Президенту Володимиру Зеленському, пов'язані з його державною діяльністю.

Про це свідчить відео, опубліковане Звіробій в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.



Спочатку волонтер не хотіла впускати слідчих і говорила про право викликати адвоката. Слідчі ДБР заявили, що, якщо Звіробій добровільно не відкриє двері, вони її виламають.



Вони надали їй службові посвідчення, рішення суду, а також привели 2 понятих. Слідчий зазначив, що для забезпечення безпеки присутні також оперативні співробітники Служби безпеки України і спецназ "Альфа".



Представники ДБР попросили Звіробій і жінку, яка перебувала з нею в квартирі, віддати мобільний телефон, а також повідомили, що така вимога значиться в регулятивній частині судових матеріалів.



Як повідомляли Українські Новини, 26 листопада ДБР передало в Генеральну прокуратуру проект підозри Федині.



Крім цього, до прокуратури направлено проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата.



Раніше "Слуга народу" вийшла всією фракцією до трибуни Ради вимагати покарання для депутата Федини за погрози Зеленському.