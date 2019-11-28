підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
28 листопада 2019, четвер, 10:15 31
Силові структури 2019-11-28T13:15:04+02:00
Українські Новини
У Звіробій проходять обшуки у справі про можливу загрозу вбивством щодо Зеленського

У Звіробій проходять обшуки у справі про можливу загрозу вбивством щодо Зеленського

Софія Федина, ДБР, Обшуки, Маруся Звіробій
Маруся Звіробій. Фото: Facebook/Маруся Звіробій
Маруся Звіробій. Фото: Facebook/Маруся Звіробій

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшук у волонтера Марусі Звіробій, яка здійснювала онлайн-трансляцію в YouTube та в соціальній мережі Facebook разом з депутатом Верховної Ради Софією Фединою ("Європейська солідарність"), під час якої вони висловлювали погрози вбивством, адресовані Президенту Володимиру Зеленському, пов'язані з його державною діяльністю.

Про це свідчить відео, опубліковане Звіробій в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

Спочатку волонтер не хотіла впускати слідчих і говорила про право викликати адвоката. Слідчі ДБР заявили, що, якщо Звіробій добровільно не відкриє двері, вони її виламають.

Вони надали їй службові посвідчення, рішення суду, а також привели 2 понятих. Слідчий зазначив, що для забезпечення безпеки присутні також оперативні співробітники Служби безпеки України і спецназ "Альфа".

Представники ДБР попросили Звіробій і жінку, яка перебувала з нею в квартирі, віддати мобільний телефон, а також повідомили, що така вимога значиться в регулятивній частині судових матеріалів.

Як повідомляли Українські Новини, 26 листопада ДБР передало в Генеральну прокуратуру проект підозри Федині.

Крім цього, до прокуратури направлено проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата.

Раніше "Слуга народу" вийшла всією фракцією до трибуни Ради вимагати покарання для депутата Федини за погрози Зеленському.

Більше новин про: Софія Федина ДБР Обшуки Маруся Звіробій

Архів
Новини
Регламентний комітет рекомендує Раді припинити повноваження депутата Кучера зі "Слуги народу" 13:30
НАБУ повідомило про підозру бізнесменові Альперіну 13:26
У Києві водій вистрілив в обличчя пішоходу, що переходив дорогу: його затримали 13:18 Доповнено
Недашковський постійно не виконував фінплани і працював неефективно, - Міненерго 13:13
Засновник ICU Пасенюк увійшов до складу Ради директорів Київської школи економіки 12:55
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $ 500 млн інвестиці 09:40
Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка 11:15
Представник Мінінфраструктури Сафаров закликав українські ІТ-компанії взяти участь у розробці систем превентивної безпеки на дорогах 14:08 Прес-реліз
Тиск держави та НАБУ на Бахматюка призведе до найгіршого сценарію, – Concord Capital 15:29
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Кабмін зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020 11:25
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok