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28 листопада 2019, четвер, 10:00 24
Силові структури 2019-11-28T13:30:04+02:00
Українські Новини
Труба заявляє про неналежну роботу держорганів у розслідуванні поїздки Порошенка на Мальдіви

Труба заявляє про неналежну роботу держорганів у розслідуванні поїздки Порошенка на Мальдіви

ДБР, Мальдіви, Петро Порошенко, Роман Труба
Роман Труба. Фото: Українське Фото
Роман Труба. Фото: Українське Фото

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявляє про неналежну роботу державних органів у розслідуванні поїздки колишнього Президента Петра Порошенка на Мальдіви.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Lb.ua, передають Українські Новини.

"На жаль, на цей час я можу констатувати факт неналежної роботи деяких державних установ, що ускладнює встановлення істини у цій справі. Дуже мало інформації в державних органах України з приводу цієї поїздки", - повідомив він.

Також Труба сказав, що бюро повинно звертатися в інші країни для отримання інформації.

Крім того, директор ДБР визнав, що правоохоронні органи Мальдівської республіки можуть дати відповіді швидше Державної прикордонної служби.

Як повідомляли Українські Новини, Київський апеляційний суд скасував доступ Державного бюро розслідувань до редакційних документів журналістів програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" і каналу "UA:Перший"), які готували розслідування Mr. Petro Incognito по справі про поїздку колишнього Президента Петра Порошенка на Мальдіви.

17 жовтня Печерський районний суд Києва надав ДБР доступ до редакційних документів "Радіо Свобода" щодо справу про поїздку Порошенко на Мальдіви.

У серпні ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників і митників при оформленні поїздки колишнього Президента Петра Порошенка на Мальдіви у січні 2018 року.

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