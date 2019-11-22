Суд отменил доступ ГБР к документам "Радио Свобода" по делу о поездке Порошенко на Мальдивы

Киевский апелляционный суд отменил доступ Государственному бюро расследований (ГБР) к редакционным документам журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и канала "UA:Первый"), которые готовили расследования "Mr. Petro Incognito" по делу о поездке бывшего Президента Петра Порошенко на Мальдивы.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что адвокат Вера Крат подала апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда от 17 октября, которым он предоставил ГБР временный доступ (сроком на 1 месяц) к отснятому материалу, в частности, информационным запросам и ответам на них, различным документальным материалам, а также графику работы журналистов, операторов и водителей и данным по оплате их труда.

В жалобе адвокат ссылается на нормы п. 1 ч. 1 ст. 162 Уголовного процессуального кодекса, согласно которой, информация, которая находится во владении средств массовой информации или журналиста и предоставленная им при условии неразглашения авторства или источника информации, относится к охраняемой законом тайне.

Таким образом, следственный судья предоставил доступ к сведениям, создав угрозу открытия источников информации журналиста при осуществлении им профессиональной деятельности.

Кроме того, апеллянт считает обжалуемое решение незаконным и необоснованным, принятым незаконным составом суда, поскольку орган досудебного расследования (ГБР) находится в Шевченковском районе, а представительство "Радио Свобода" - в Голосеевском районе.

"Как следует из материалов судебного производства, вопреки указанной норме закона (ч. 4 ст. 163 УПК), рассмотрение ходатайства органа досудебного расследования о временном доступ к вещам и документам, с возможностью изъятия их оригиналов, состоялось без уведомления и участия Корпорации "РФИ / РЛ, Инк" (Радио Свобода), во владении которой находились вещи и документы, что лишило их возможности предоставлять объяснения в данном производстве, реализовать право владельца имущества на защиту, что является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона", - сказано в решении.

Однако, как отмечается, судья предоставил соответствующий доступ к документам с возможностью изъятия их в копиях, чем вышел за пределы поданного ходатайства следователя.

Таким образом, коллегия судей пришла к убеждению о необходимости отменить постановление следственного судьи Печерского районного суда, как незаконное, вынесенное с существенным нарушением требований Уголовного процессуального кодекса, и считает необходимым в данном конкретном случае назначить рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Как сообщали Українськi Новини, 17 октября Печерский районный суд Киева предоставил ГБР доступ к редакционным документам "Радио Свобода" по делу о поездке Порошенко на Мальдивы.

В августе ГБР открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки бывшего Президента Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.