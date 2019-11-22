подписаться на рассылку
24 24.3
26.4 26.95
˟
22 ноября 2019, пятница, 11:22 402
Судебная власть 2019-11-22T11:23:25+02:00
Українські Новини
Суд отменил доступ ГБР к документам "Радио Свобода" по делу о поездке Порошенко на Мальдивы

Суд отменил доступ ГБР к документам "Радио Свобода" по делу о поездке Порошенко на Мальдивы

Мальдивы, Радио Свобода, Апелляционный суд Киева, Петр Порошенко
Апелляционный суд. Фото:news.liga.net
Апелляционный суд. Фото:news.liga.net

Киевский апелляционный суд отменил доступ Государственному бюро расследований (ГБР) к редакционным документам журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и канала "UA:Первый"), которые готовили расследования "Mr. Petro Incognito" по делу о поездке бывшего Президента Петра Порошенко на Мальдивы.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что адвокат Вера Крат подала апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда от 17 октября, которым он предоставил ГБР временный доступ (сроком на 1 месяц) к отснятому материалу, в частности, информационным запросам и ответам на них, различным документальным материалам, а также графику работы журналистов, операторов и водителей и данным по оплате их труда.

В жалобе адвокат ссылается на нормы п. 1 ч. 1 ст. 162 Уголовного процессуального кодекса, согласно которой, информация, которая находится во владении средств массовой информации или журналиста и предоставленная им при условии неразглашения авторства или источника информации, относится к охраняемой законом тайне.

Таким образом, следственный судья предоставил доступ к сведениям, создав угрозу открытия источников информации журналиста при осуществлении им профессиональной деятельности.

Кроме того, апеллянт считает обжалуемое решение незаконным и необоснованным, принятым незаконным составом суда, поскольку орган досудебного расследования (ГБР) находится в Шевченковском районе, а представительство "Радио Свобода" - в Голосеевском районе.

"Как следует из материалов судебного производства, вопреки указанной норме закона (ч. 4 ст. 163 УПК), рассмотрение ходатайства органа досудебного расследования о временном доступ к вещам и документам, с возможностью изъятия их оригиналов, состоялось без уведомления и участия Корпорации "РФИ / РЛ, Инк" (Радио Свобода), во владении которой находились вещи и документы, что лишило их возможности предоставлять объяснения в данном производстве, реализовать право владельца имущества на защиту, что является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона", - сказано в решении.

Однако, как отмечается, судья предоставил соответствующий доступ к документам с возможностью изъятия их в копиях, чем вышел за пределы поданного ходатайства следователя.

Таким образом, коллегия судей пришла к убеждению о необходимости отменить постановление следственного судьи Печерского районного суда, как незаконное, вынесенное с существенным нарушением требований Уголовного процессуального кодекса, и считает необходимым в данном конкретном случае назначить рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Как сообщали Українськi Новини, 17 октября Печерский районный суд Киева предоставил ГБР доступ к редакционным документам "Радио Свобода" по делу о поездке Порошенко на Мальдивы.

В августе ГБР открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки бывшего Президента Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.

Больше новостей о: Мальдивы Радио Свобода Апелляционный суд Киева Петр Порошенко

Архив
Новости
Без электричества из-за шторма остались 30 тысяч жителей Бердянска 12:16
Боевики обстреляли участок разведения в Петровском Донецкой области, - СММ ОБСЕ 12:15
Часть украинцев до сих пор без тепла: как проходит начало отопительного сезона 12:10 Инфографика
Брату нардепа "Слуги народа" просят присвоить почетное звание 12:07 Документ
Долларовый листопад: Четвертую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется 12:03
больше новостей
КБ "Южное" проиграло суд на $200 млн американскому Boeing 15:32
НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака 15:20
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, – текст приговора 18:55
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
СБУ хочет сообщить Стерненко о подозрении 18:17 Документ
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
В ООН дали России год на подготовку ответа о финансировании терроризма в Украине 18:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok