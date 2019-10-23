Из-за расследования о Порошенко и Мальдивах ГБР получило доступ к данным редакции "Схем"

Печерский районный суд Киева предоставил временный доступ следователям Госбюро расследований к коммуникации редакции программы Схемы: Коррупция в деталях, которая готовила расследование об отпуске пятого президента Петра Порошенко на Мальдивах в 2018 году. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что ГБР получило доступ к ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов, водителей, а также оплате их труда. Решение суда датировано 17 октября, срок его действия - 30 дней.

"Согласно решению суда, если редакция не предоставит правоохранителям указанную информацию, то суд, по ходатайству следователей ГБР, "имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов", - отмечают в редакции.

В перечень данных, которые могут получить следователи, входят весь отстнятый материал; информационные запросы и ответы на них в рамках подготовки программы; документы об оплате труда сотрудников, привлеченных к подготовке расследования; другие документы, связанные с выпуском Схем об отдыхе пятого президента. Данное постановление не подлежит обжалованию.

Как сообщается на странице Схем в Facebook, редакция уже консультируется с адвокатами о юридических инструментах защиты от подобного вмешательства в работу, а также готовит заявление.

Петр Порошенко отдыхал на Мальдивах 7 дней под именем Mr. Petro Incognito

Также сообщалось, что на Мальдивах Порошенко арендовал частный остров за $500 тысяч.