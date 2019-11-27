ДБР буде розслідувати справу Пашинського ще два місяці

Держбюро розслідувань продовжило розслідування кримінального провадження проти колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт"), якого допитали у справі Майдану, ще на два місяці.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Держбюро.

"Вчора (26 листопада) продовжили терміни розслідування", - сказав співрозмовник.

З його слів, терміни досудового розслідування продовжено на 2 місяці, загалом - до 4-х.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці мають інформацію про можливу загрозу Пашинському від російських спецслужб. 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Пашинського.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області поранив з вогнепальної зброї громадянина В'ячеслава Хімікуса.

Громадянин отримав серйозні тілесні ушкодження.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими. Суд дав доступ ДБР до дзвінків і листувань дружини Пашинського.