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27 листопада 2019, середа, 18:45 13
Верховна Рада і партії 2019-11-27T18:54:44+02:00
Українські Новини
ДБР буде розслідувати справу Пашинського ще два місяці

ДБР буде розслідувати справу Пашинського ще два місяці

Сергій Пашинський, ДБР України, Держбюро розслідувань, Розслідування
Сергій Пашинський.
Сергій Пашинський.

Держбюро розслідувань продовжило розслідування кримінального провадження проти колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт"), якого допитали у справі Майдану, ще на два місяці.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Держбюро.

"Вчора (26 листопада) продовжили терміни розслідування", - сказав співрозмовник.

З його слів, терміни досудового розслідування продовжено на 2 місяці, загалом - до 4-х.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці мають інформацію про можливу загрозу Пашинському від російських спецслужб. 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Пашинського.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області поранив з вогнепальної зброї громадянина В'ячеслава Хімікуса.

Громадянин отримав серйозні тілесні ушкодження.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими. Суд дав доступ ДБР до дзвінків і листувань дружини Пашинського.

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