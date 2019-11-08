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08 ноября 2019, пятница, 15:14 72
Судебная власть 2019-11-08T15:21:44+02:00
Українські Новини
Суд дал доступ ГБР к звонкам и перепискам жены Пашинского

Суд дал доступ ГБР к звонкам и перепискам жены Пашинского

Звонки, Сергей Пашинский, Смс-переписка, Госбюро расследований
Сергей Пашинский.
Сергей Пашинский.

Суд предоставил доступ Госбюро расследований к информации о телефонной смс-переписке сына и жены бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт"), которому угрожают российский спецслужбы.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Также суд предоставил ГБР доступ к дате, времени и продолжительности входящих и исходящих телефонных соединений со ссылкой на ретранслятор и привязку к базовым станциям, с указанием их адресов, а также доступ к адресу места пребывания каждого из абонентов в момент каждого входного и исходящего телефонного соединения, с указанием типа соединения, идентификатора и содержания входящих и исходящих SMS-сообщений с 1 сентября 2016 года по 5 ноября 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский не требовал привлечь к уголовной ответственности Порошенко, Пашинского и Гладковского. Также Рябошапка сделал скандальное заявление о делах Гладковского и Пашинского, заявив, что они связаны.

Тем временем Апелляционный суд оставил в силе арест Пашинского.

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