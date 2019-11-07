Пашинскому угрожают российские спецслужбы, - источник

Правоохранители располагают информацией о возможной угрозе бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому ("Народный фронт") от российских спецслужб.

Об этом сообщил источник в Государственном бюро расследований, передают Українськi Новини.

Он отметил, что правоохранители получили оперативную информацию, в том числе путем "прослушки", о возможной угрозе жизни и здоровью Пашинскому.

"Угроза от российских спецслужб", - уточнил источник.

В связи с этим решено пока не вывозить экс-депутата из СИЗО на судебное заседание.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Святошинский районный суд Киева не смог допросить Пашинского как свидетеля по делу о расстреле 48 активистов Евромайдана.

Суд получил от ГБР заявление, что жизни и здоровью экс-депутата угрожает опасность. В связи с этим суд решил допросить Пашинского по видеосвязи 21 ноября.

7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского.

12 октября защита Пашинского обжаловала его арест.