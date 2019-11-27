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27 листопада 2019, середа, 17:39 9
Суспільство 2019-11-27T17:44:01+02:00
Українські Новини
Новорічні "подарунки" від "Київводоканалу": тарифи на воду зросли

Новорічні "подарунки" від "Київводоканалу": тарифи на воду зросли

комунальні послуги, Гаряча вода, Холодна вода, Тариф на воду, Київводоканал
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

У той час як національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на холодну воду, 26 листопада вона прийняла постанову про встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для "Київводоканалу" на 2019 рік.

Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

Згідно з ухваленим рішенням, загальний тариф зросте на 2,2% і складе 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше попереднього.

Вартість водопостачання зросте на 1,02 грн і складе 11,832 грн. Тариф на водовідведення при цьому знизиться на 0,576 грн і складе 8,988 грн.

Постанова набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування у офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Раніше Українські Новини писали про те, як заощадити на комуналці і платити за електрику і воду менше належного. Тим часом експерти розповіли, чому дорожчає опалення після того, як Кабмін скасував обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду.

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