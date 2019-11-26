Холодная вода подорожала для киевлян

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф на водоснабжение для компании "Киевводоканал" на 9,4% до 9,86 гривен/куб. м (без НДС).

Данное решение было принято на заседании комиссии 22 ноября, передают Українські Новини.

Согласно тексту постановления, потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода, был установлен тариф в размере 9,86 гривен/куб. м, а для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в этой сфере, был установлен тариф в размере 3,69 гривен/куб. м.

Кроме того, потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода, был установлен тариф на водоотвод в размере 7,49 гривен/куб. м, что на 6% ниже предыдущего тарифа.

Также для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода, был установлен тариф на водоотвод в размере 2,41 гривен/куб. м.

Данное постановление вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр".

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