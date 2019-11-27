Гривня на міжбанку почала падати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 6 коп. у середу знизився на 3 коп. до 24,01 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,96-23,99 UAH/USD, потім котирування почали рости до 23,97-23,99 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,99-24,02 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,38% з 27,72 UAH/USD до 24,01 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 26 листопада на 3,70 коп. до 24,1368 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,64 коп. до 23,8610 UAH/USD.

Також в Україні з початку року курс долара побив рекорд в світі за темпами падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 листопада, на 7,11 коп. до 23,9827 UAH/USD.