Гривня на міжбанку почала падати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 6 коп. у середу знизився на 3 коп. до 24,01 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,96-23,99 UAH\/USD, потім котирування почали рости до 23,97-23,99 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 23,99-24,02 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,38% з 27,72 UAH\/USD до 24,01 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 26 листопада на 3,70 коп. до 24,1368 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 3,64 коп. до 23,8610 UAH\/USD. Також в Україні з початку року курс долара побив рекорд в світі за темпами падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях. Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 листопада, на 7,11 коп. до 23,9827 UAH\/USD.