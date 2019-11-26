Гривна на межбанке укрепилась до 23,98 UAH/USD

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 7 коп. во вторник укрепился на 6 коп. до 23,98 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,97-24,00 UAH/USD, затем котировки начали снижаться до 23,96-23,99 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,97-24,00 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,49% с 27,72 UAH/USD до 23,98 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD. В 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.



Как сообщали Українські Новини, аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке.



Кроме того, Национальный банк в период с 18 по 22 ноября сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке на 37% до 120 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.



Тем временем, министр экономики, торговли и сельского хозяйства Милованов дал прогноз курса валют на следующий год.