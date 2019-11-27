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27 листопада 2019, середа, 11:41 18
Фінанси 2019-11-27T12:30:03+02:00
Українські Новини
Курс рубля в Києві обвалився

Курс рубля в Києві обвалився

У середу, 27 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 26 листопада, знизився на 2 копійки до 3,40 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні знизився на 3 копійки і становить 3,88 грн за 10 рублів.

Курс рубля 27 листопада в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,40 3,85
Максимальний 3,71 5,00
Мінімальний 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, після того, як гривня встановила черговий рекорд, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 26 листопада на 3,70 коп. до 24,1368 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,64 коп. до 23,8610 UAH/USD.

В Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.
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