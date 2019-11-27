підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
27 листопада 2019, середа, 11:50 8
Судова влада 2019-11-27T12:30:02+02:00
Українські Новини
Підозрюваним у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому продовжили арешт до Нового року

Підозрюваним у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому продовжили арешт до Нового року

Голосіївський райсуд Києва, Переяслав-Хмельницкий, Вбивство дитини в Переяслав-Хмельницькому, Кирило Тлявов
П'ятирічний Кирило з Переяслава-Хмельницького. Фото: 112
П'ятирічний Кирило з Переяслава-Хмельницького. Фото: 112

Голосіївський районний суд Києва продовжив до 1 січня 2020 року арешт 4 підозрюваних у причетності до вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд продовжив арешт поліцейському, екс-поліцейського та цивільній особі до 31 грудня включно.

Також продовжено термін домашнього арешту четвертого підозрюваного у справі - неповнолітньому учня 11-го класу.

Таким чином, суд продовжив термін досудового розслідування до 7 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, на початку листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що 5-річний хлопчик був убитий в результаті рикошету кулі від каменю.

Крім того, ДБР повідомило остаточну підозру головному фігуранту справи - поліцейського у вбивстві з необережності.

Прокуратура заявляє, що поліцейські 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевим банкам і іншим предметам, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди.

В ході стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.

В результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження та була госпіталізований в лікувальний заклад, де померла через 3 дні.

Більше новин про: Голосіївський райсуд Києва Переяслав-Хмельницкий Вбивство дитини в Переяслав-Хмельницькому Кирило Тлявов

Архів
Новини
За два тижні це неможливо: експерт критично оцінив плани ВРУ і Кабміну з прискореної легалізації грального бізнесу 12:33
Суд знову відмовив Генпрокуратурі в арешті майна Ющенка 12:19
За 9 місяців введення житла в експлуатацію зросло на 48% 12:05
Підозрюваним у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому продовжили арешт до Нового року 11:50
На Дніпропетровщині обласна влада залишила тисячі людей без води і опалення, - ЗМІ 11:49
більше новин
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Представник Мінінфраструктури Сафаров закликав українські ІТ-компанії взяти участь у розробці систем превентивної безпеки на дорогах 14:08 Прес-реліз
Правоохоронці проводять обшуки у заступника начальника Київської митниці Тупальського 10:55
У Telegram з'явився новий канал з інформацією про "Слугу народу", - ЗМІ 12:59
Костянтин Кулик призначений начальником слідства в СБУ, - журналіст 12:15
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів 22:24
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok