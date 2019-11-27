Підозрюваним у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому продовжили арешт до Нового року

Голосіївський районний суд Києва продовжив до 1 січня 2020 року арешт 4 підозрюваних у причетності до вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд продовжив арешт поліцейському, екс-поліцейського та цивільній особі до 31 грудня включно.

Також продовжено термін домашнього арешту четвертого підозрюваного у справі - неповнолітньому учня 11-го класу.

Таким чином, суд продовжив термін досудового розслідування до 7 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, на початку листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що 5-річний хлопчик був убитий в результаті рикошету кулі від каменю.

Крім того, ДБР повідомило остаточну підозру головному фігуранту справи - поліцейського у вбивстві з необережності.

Прокуратура заявляє, що поліцейські 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевим банкам і іншим предметам, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди.

В ході стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.

В результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження та була госпіталізований в лікувальний заклад, де померла через 3 дні.