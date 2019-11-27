Долар в обмінниках Києва знову впав: курс валют на сьогодні

Після того, як гривня встановила черговий рекорд, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 26 листопада на 3,70 коп. до 24,1368 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,64 коп. до 23,8610 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 6,36 коп. до 26,1790 UAH/EUR, курс продажу знизився на 9,17 коп. до 26,5961 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,8610 24,1368 26,1790 26,5961 3,42 3,88 Максимальний 23,9500 24,5500 26,3500 27,0000 3,71 5,00 Мінімальний 23,6000 24,0300 25,5000 26,4800 2,50 3,70

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 листопада, на 7,11 коп. до 23,9827 UAH/USD, тоді як НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 листопада, на 11,05 копійок.