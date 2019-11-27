"Слуга народу" Іванісов не закінчував університетів, які вказував в біографії

Депутат "Слуги народу" Роман Іванісов, який з 3 дружками зґвалтував в машині дівчину, не здобував вищої освіти, як було зазначено в його біографіях. Про це повідомляє "Четверта влада". Видання отримало відповідь від двох університетів в Запорізькій області, які у своїх різних офіційних біографіях зазначив Роман Іванісов. Перед тим, як стати кандидатом у народні депутати, Роман Іванісов був депутатом Рівненської обласної ради 6-го скликання (2010-2015 роки). У його біографії на сайті облради зазначено, що у 1995 році він вступив до Запорізького державного університету на факультет управління, відділення "Правознавство"."У 2000 році закінчив з відзнакою повний курс згаданого університету, після чого мені присвоєна кваліфікація "Юрист - спеціаліст", - сказано в ній. В судовому вироку Пологівського районного суду зазначено, що злочин Роман Іванісов з трьома друзями здійснили у вересні 1995 року. У той час депутат працював офіціантом у Бердянському барі і не був студентом. В його автобіографії зазначено, що він закінчив Бердянський університет менеджменту і бізнесу, факультет управління, відділення "Правознавство", кваліфікація "Юрист - спеціаліст (диплом з відзнакою). Про Запорізький університеті жодного слова. Ця ж інформація про депутата вказана на офіційному сайті "Слуги народу" і на сайті депутата на окрузі. Коли з'явилася інформація про судимість Романа Іванісова, були відправлені запити в Запорізький національний університет та Бердянський університет менеджменту і бізнесу. Запорізький національний університет відповів: "Іванісов Роман Валерійович серед студентів, які навчалися в Запорізькому національному університеті не значиться". Бердянський університет менеджменту і бізнесу також повідомив, що диплом про вищу освіту тут Роман Іванісов не отримував. Журналіст видання звертався до помічниці Романа Іванісов з проханням надати копію або вихідні дані диплома про вищу освіту. Але інформації від неї не отримали - вона припинила відповідати на повідомлення і дзвінки. Тому поки не ясно, чи є у Романа Іванісова будь-який диплом про вищу освіту. Як повідомляли Українські Новини, Депутат Іванісов відсидів за зґвалтування дівчини, - Рябошапка стверджує, ГПУ спростовує. Крім того, депутат Ради Іванісов покинув "Слугу народу" після скандалу з судимістю за зґвалтування. Тим часом, "Слуга народу" виключає Іванісова з фракції.