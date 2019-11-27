Рябошапка звільнив прокурора Кулика

Генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика.

Про це колишній депутат Верховної Ради Сергій Лещенко (фракція "Блок Петра Порошенко") повідомив в месенджері Telegram, передають Українські Новини.

"Наказ про звільнення Кулика підписаний 22 листопада. Як відомо, Кулик не з'явився на переатестацію прокурорів", - написав він.

Також він написав, що за збереження Кулика в Генпрокуратурі бізнесмен Ігор Коломойський боровся до останнього.



(Новина доповнена подробицями)



Сам Рябошапка в коментарі Українським Новинам підтвердив звільнення Кулика. Він зазначив, що Кулика звільнено з органів прокуратури.



Як повідомляли Українські Новини, журналіст заявив, що Костянтин Кулик призначений начальником слідства в СБУ.



Раніше Генеральна прокуратура повідомила про намір звільнити прокурора Костянтина Кулика.

Прокурор не з'явився на переатестацію прокурорів 24 жовтня.



Крім того, Кличко і поліція перевіряли законність нерухомості прокурора Кулика.



Є всі підстави вважати, що поверх, який надбудував Костянтин Кулик в елітному столичному комплексі "Дипломат хол", є незаконним, а гроші, за які він придбав нерухомість, отримані корупційним шляхом.



Також політолог Голобуцький заявив, що Коломойський врятував прокурора Кулика, перевівши його на роботу в СБУ.