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27 листопада 2019, середа, 11:47 53 Доповнено
Силові структури 2019-11-27T11:48:47+02:00
Українські Новини
Рябошапка звільнив прокурора Кулика

Рябошапка звільнив прокурора Кулика

Сергій Лещенко, Руслан Рябошапка, звільнення, Кулик Константин
Костянтин Кулик
Костянтин Кулик

Генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика.

Про це колишній депутат Верховної Ради Сергій Лещенко (фракція "Блок Петра Порошенко") повідомив в месенджері Telegram, передають Українські Новини.

"Наказ про звільнення Кулика підписаний 22 листопада. Як відомо, Кулик не з'явився на переатестацію прокурорів", - написав він.

Також він написав, що за збереження Кулика в Генпрокуратурі бізнесмен Ігор Коломойський боровся до останнього.


(Новина доповнена подробицями)

Сам Рябошапка в коментарі Українським Новинам підтвердив звільнення Кулика. Він зазначив, що Кулика звільнено з органів прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, журналіст заявив, що Костянтин Кулик призначений начальником слідства в СБУ.

Раніше Генеральна прокуратура повідомила про намір звільнити прокурора Костянтина Кулика.

Прокурор не з'явився на переатестацію прокурорів 24 жовтня.

Крім того, Кличко і поліція перевіряли законність нерухомості прокурора Кулика.

Є всі підстави вважати, що поверх, який надбудував Костянтин Кулик в елітному столичному комплексі "Дипломат хол", є незаконним, а гроші, за які він придбав нерухомість, отримані корупційним шляхом.

Також політолог Голобуцький заявив, що Коломойський врятував прокурора Кулика, перевівши його на роботу в СБУ.

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