Коломойский спас прокурора Кулика, переведя его на работу в СБУ, - Голобуцкий

Прокурор Константин Кулик больше не будет работать в ГПУ, зато его патрону Коломойскому удалось договориться о переводе на работу в СБУ, куда с 21 ноября перешли дела "Бурисмы" и Гонтаревой. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

"С 21 ноября прокуратура, по закону, прекратила функцию досудебного расследования. Это значит, что все дела, которые вела ГПУ, были переданы в ДБР, НАБУ и СБУ. Среди них — то самое дело по "Бурисме", фигурирующее в процессе возможного импичмента президента США. Дискредитация Байдена стала едва ли не главной задачей текущего президента США. В рамках этой задачи, по данным "Нью Йорк Таймс", люди Трампа привлекли небезызвестного украинского прокурора Кулика, который должен был доказать незаконность доходов сына Байдена в Украине. Когда вся эта история выплыла на свет, Трамп оказался под угрозой импичмента", - заявил Голобуцкий.

По данным политолога, патрон Кулика - Игорь Коломойский так и не смог договориться с генпрокурором Рябошапкой о том, что Кулик остается в ГПУ.

"В ГПУ для Кулика места больше нет. Понимая это, Кулик даже не явился на переаттестацию. Это дало Рябошапке возможность заявить, что с 1 января Кулик в прокуратуре не работает. А работать он продолжит, по моим данным, в СБУ. В конторе, куда с 21 ноября перешли дела Бурисмы и Гонтаревой. Кто позвонил Баканову по поводу этого "черта"? И как новоиспечённый работник спецслужбы будет объяснять своему руководству сотрудничество с расстрелянным в России агентом ФСБ Евгением Жилиным?", - отметил Голобуцкий.

Ранее в СМИ была опубликована переписка Константина Кулика с бывшим главой террористической организации "Оплот" Евгением Жилиным, воевавшим на стороне ДНР и убитым в России осенью 2016 года.

Константин Кулик неоднократно становился фигурантом антикоррупционных расследований.