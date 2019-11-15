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15 ноября 2019, пятница, 11:00 87
Судебная власть 2019-11-15T11:02:30+02:00
Українські Новини
ГПУ хочет уволить скандального прокурора Кулика

ГПУ хочет уволить скандального прокурора Кулика

Генпрокуратура, ГПУ, Константин Кулик
Константин Кулик
Константин Кулик

Генеральная прокуратура намерена уволить прокурора Константина Кулика, который не явился на переатестацию. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью изданию "Настоящее время", передают Українськi Новини.

"Дело в том, что он не пришел на тестирование (переаттестация сотрудников Генпрокуратуры). Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем", - сказал Генпрокурор.

Рябошапка отметил, что Кулик сначала не пришел на тесты, а потом заболел, и сейчас Генпрокуратура ждет, пока он наберется сил и здоровья и придет к ним. 

Кроме того, Рябошапка напомнил, что Офис генпрокурора начнет функционировать с 1 января и работать там смогут только переаттестованные прокуроры, а Кулик таковым не является.

Как сообщали Українськi Новини, Прокурора Генеральной прокуратуры Константина Кулика понизили до начальника отдела.

Ранее суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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