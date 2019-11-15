ГПУ хочет уволить скандального прокурора Кулика

Генеральная прокуратура намерена уволить прокурора Константина Кулика, который не явился на переатестацию. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью изданию "Настоящее время", передают Українськi Новини.

"Дело в том, что он не пришел на тестирование (переаттестация сотрудников Генпрокуратуры). Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем", - сказал Генпрокурор.

Рябошапка отметил, что Кулик сначала не пришел на тесты, а потом заболел, и сейчас Генпрокуратура ждет, пока он наберется сил и здоровья и придет к ним.

Кроме того, Рябошапка напомнил, что Офис генпрокурора начнет функционировать с 1 января и работать там смогут только переаттестованные прокуроры, а Кулик таковым не является.

Как сообщали Українськi Новини, Прокурора Генеральной прокуратуры Константина Кулика понизили до начальника отдела.

Ранее суд не смог закрыть дело против Кулика из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение.