Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ, - журналист

Скандальный прокурор Константин Кулик назначен начальником следствия СБУ. Об этом на своей страничке в ФБ сообщил известный журналист и блогер Станислав Речинский. По его информации также руководящую должность в ближайшее время займёт Александр Якушев.

"Говорят, что вот этот грустный чувачок (Константин Кулик - на фото) - новый начальник следствия в СБУ. Удобный. Невзирая на закон загонит любого. А на экономику хотят поставить мужа певицы Бучинской (бывшей пассии экс-министра МВД Белоконя) - Якушева. Раньше посуду мыл в приемной Председателя и поляны накрывал. Тоже неплохо. Кухарки, так кухарки", - написал он.

Накануне Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил в интервью изданию "Настоящее время", что с 1 января "известный на весь мир" прокурор Константин Кулик не будет работать в ГПУ поскольку не прошел переаттестацию.

"Дело в том, что он не пришел на тестирование. Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем", - подчеркнул он.

Напомним, 21 ноября прокуратура, согласно закону, прекратила функцию досудебного следствия. Это означает, что все дела, которые вела ГПУ, были переданы в ГБР, НАБУ и СБУ.

Кулик стал широко известен, когда в конце марта, находясь в должности заместителя главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ якобы выдвинул подозрения представителям окружения президента Петра Порошенко. В ГПУ опровергли это и вызвали его на допрос. Тогдашний президент Петр Порошенко заявлял, что Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинить его во вмешательстве в "дело Курченко".

Позже из публикации New York Times стало известно, что прокурор Константин Кулик составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США, чем способствовал борьбе, которая привела к расследованию в отношении президента Дональда Трампа.

До переезда в Киев Константин Кулик работал следователем харьковской прокуратуры, был знаком с Евгением Жилиным, создателем террористической организации "Оплот".

В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.