Сьогодні Тимошенко святкує 59-річчя

Юлія Тимошенко народилася в Дніпропетровську в 1960 році.

За свою політичну кар'єру Тимошенко двічі була прем'єр-міністром у 2005 році і з 2007 по 2010 роки.

Варто відзначити, що Тимошенко є першою жінкою-прем'єром в історії України.

А в 2005 році, за версією журналу Forbes, була третьою за впливовістю жінкою світу.

Як повідомляли Українські Новини, на початку вересня голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко відсутня на засіданні у Верховній Раді. Причиною відсутності стала смерть рідної людини - двоюрідної сестри політика.

Також на початку серпня лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вдруге стала бабусею. Як стало відомо, дочка політика Євгенія Тимошенко народила хлопчика. Батько сина - чоловік Євгенії Артем Чечоткін. А перша внучка Юлії Тимошенко народилася 27 червня 2016 року, її звуть Єва.

Крім того, Тимошенко в 2019 році брала участь у виборах Президента України, де увійшла в першу трійку за кількістю голосів виборців.