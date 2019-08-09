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09 августа 2019, пятница, 19:35 313
Общество 2019-08-09T19:35:01+03:00
Українські Новини
Юлия Тимошенко стала бабушкой второй раз

Юлия Тимошенко стала бабушкой второй раз

Юлия Тимошенко с семьей. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko/
Юлия Тимошенко с семьей. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko/

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенка второй раз стала бабушкой. Об этом сообщает секретарь политсилы "Батькивщина" в Киевском горсовете Татьяна Мелихова в Facebook.

Как стало известно, дочь политика Евгения Тимошенко родила мальчика. Отец сына - муж Евгении Артем Чечеткин.



Имя ребенка пока неизвестно.

Как сообщали Українські Новини, первая внучка Юлии Тимошенко родилась 27 июня 2016 года, ее зовут Ева.

Перед президентскими выборами 2019 Евгения Тимошенко заявила, что ее мать обеспокоена из-за проблем людей и часто не спит по ночам, так как любит Украину и верит в нее.

Ранее ЦИК подсчитал 100% бюллетеней. По итогам выборов Верховной Рады, 43,16% (6,3 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 13,05% (1,9 млн) - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,18% (1,19 млн) - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 8,10% (1,18 млн) - за "Европейскую солидарность" и 5,82% (852 тыс.) - за "Голос" согласно переданным Центральной избирательной комиссии предварительным данным о содержании 100% протоколов (14 млн голосов) со всех участков.

Тем временем Юлия Владимировна заявила, что Политическая партия "Батьківщина" готова формировать коалицию исключительно с партиями "Голос" и "Слуга народа".

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