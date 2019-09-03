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03 сентября 2019, вторник, 19:11 3158
Общество 2019-09-03T19:22:22+03:00
Українські Новини
Тимошенко пропустила заседание Рады из-за смерти сестры

Тимошенко пропустила заседание Рады из-за смерти сестры

Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия

Во вторник, 3 сентября, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отсутствовала на заседании в Верховной Раде. Причиной отсутствия стала смерть родного человека - двоюродной сестры политика. Об этом сообщает "КП в Украине".

Татьяна Шарапова - дочь тети Юлии Владимировны - Антонины Ульяхиной, главы Днепропетровской областной организации "Батькивщины".


Сестра главы "Батькивщины" умерла в возрасте 47 лет.

Отпевали умершую 2-го сентября во дворе дома в Днепре, где живет 82-летняя мама Юлии Владимировны. Ее дом и дом Антонины Ульяхиной находятся по соседству, фактически в центре города.

По словам соседей, суета вокруг дома матери Тимошенко началась еще днем в понедельник – туда съехались дорогие автомобили, рядом припарковалась карета "скорой помощи", микроавтобус ритуальной службы, позже подъехал черный катафалк-лимузин. Во двор то и дело заходили люди с цветами, некоторые женщины были в траурных платках.

Несмотря на распахнутую калитку, было понятно, что просто так, по-соседски, никто заходить не станет. Соседи наблюдали со стороны, строя догадки, чьи же похороны.

Ни Юлии Владимировны, ни ее тети, Антонины Ульяхиной, видно не было. Во двор заходила девушка, очень похожая на Женю Тимошенко, с большим букетом красных роз в руках.

Соседи решили разойтись по домам, как только катафалк выехал со двора, так и не узнав, кого же хоронят. Махнув рукой, объяснили, что все равно из новостей узнают – не сегодня, так завтра.

Официальное прощание с двоюродной сестрой Юлии Тимошенко прошло 3 сентября, в Днепре, театре им. Шевченко.

У Татьяны Валерьевны остался муж, взрослые сын и дочь, и маленький внук.

Как сообщали Українські Новини, Юлия Тимошенко стала бабушкой второй раз. 

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