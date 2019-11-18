Тимошенко перешла в оппозицию к Зеленскому из-за отказа назначить ее ставленника в госкомпанию, – Лещенко

Депутат Верховной Рады Украины, председатель партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко лоббировала назначение своего ставленника в Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины в обмен на поддержку инициатив Президента Владимира Зеленского в парламенте. Однако получив отказ, она решила перейти в оппозицию к действующему Президенту.

Об этом заявил бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко.

"Юлия Тимошенко обсуждала с представителями Президента Зеленского возможность назначения своего ставленника в Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины. Взамен предлагала поддержку инициатив Зеленского в Раде. После того как Тимошенко отказали, она воспользовалась поводом закона о земле и перешла в оппозицию", – сообщил он.

Схожая ситуация и с оппозиционностью ВО "Свобода". По словам Лещенко, представители партии недовольны намерениями передать в частные руки государственную спиртовую отрасль, что ударит по интересам спонсора партии Игоря Кривецкого (криминального авторитета по кличке "Пупс").

"Аналогичным образом партия "Свобода" возмущена намерением приватизировать "Укрспирт", с которого последние годы кормился "Пупс". После того как просьбам "Пупса" не вняли, лидер "Свободы" Олег Тягныбок объявил о переходе в оппозицию и прописался на телеканалах Медведчука", – подчеркнул экс-нардеп.