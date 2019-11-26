Нацбанк показав оновлений дизайн 50 і 200 гривень: дата виходу нових купюр

Після того, як 20 грудня введуть нову монету в 5 гривень, Національний банк України збирається змінити дизайн банкнот номіналом 50 і 200 гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ на сайті.

У Нацбанку запевнили, що паперові банкноти, як і у випадку з гривнею і двома, ходитимуть паралельно і їх не доведеться обмінювати.

Крім цього, Національний банк України анонсував наступні нововведення:

- 20 грудня також з'явиться купюра в 50 гривень з новим дизайном.

- 25 лютого - оновлені 200 гривень.

- В середині 2020 - монета в 10 гривень.

Заміну банкнот на монети у банку пояснюють значною економією. Купюра "живе" один-два роки, а монети - близько двадцяти, кажуть в НБУ. Так, їх можна карбувати значно рідше.

Купюра 50 гривень. Фото: Twitter/Михайло Демков

Металеві 5 і 10 гривень дозволять держави заощадити близько мільярда гривень, стверджує Нацбанк. У той же час багато українців зараз скаржаться на дизайн 1 - і 2-гривневих монет, зокрема те, що їх важко розрізнити.

Як повідомляли Українські Новини, долар вперше за довгий час впав нижче 24 гривень. Нагадаємо, Національний банк ввів в грошовий обіг нову банкноту в 1000 гривень з 25 жовтня 2019 року.