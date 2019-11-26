Нацбанк показав оновлений дизайн 50 і 200 гривень: дата виходу нових купюр

Після того, як 20 грудня введуть нову монету в 5 гривень, Національний банк України збирається змінити дизайн банкнот номіналом 50 і 200 гривень. Про це повідомляє прес-служба НБУ на сайті. У Нацбанку запевнили, що паперові банкноти, як і у випадку з гривнею і двома, ходитимуть паралельно і їх не доведеться обмінювати. Крім цього, Національний банк України анонсував наступні нововведення: - 20 грудня також з'явиться купюра в 50 гривень з новим дизайном. - 25 лютого - оновлені 200 гривень. - В середині 2020 - монета в 10 гривень. Заміну банкнот на монети у банку пояснюють значною економією. Купюра "живе" один-два роки, а монети - близько двадцяти, кажуть в НБУ. Так, їх можна карбувати значно рідше. Купюра 50 гривень. Фото: Twitter\/Михайло Демков Металеві 5 і 10 гривень дозволять держави заощадити близько мільярда гривень, стверджує Нацбанк. У той же час багато українців зараз скаржаться на дизайн 1 - і 2-гривневих монет, зокрема те, що їх важко розрізнити. Як повідомляли Українські Новини, долар вперше за довгий час впав нижче 24 гривень. Нагадаємо, Національний банк ввів в грошовий обіг нову банкноту в 1000 гривень з 25 жовтня 2019 року.