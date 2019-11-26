У трьох школах Дніпра може бути вибухівка, дітей евакуювали

Співробітники Національної поліції у вівторок евакуювали близько 1,5 тис. осіб через повідомлення про замінування трьох загальноосвітніх шкіл у Дніпрі в той час як Україна увійшла до топ-5 найбільш замінованих країн

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Невідомий анонімно повідомив про замінування на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Він повідомив, що вибухонебезпечні предмети встановлені в школах №29 (вул. Батумська, 64), №118 (вул. Хмельницького, 15) і №121 (вул. Корольової, 14В).

На місця виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, кінологи і рятувальники. Вони обстежують приміщення та прилеглі території.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові шукали вибухівку у всіх лікарнях, дитсадках, готелях і торгових центрах. Також у Дніпрі евакуювали близько десяти тисяч людей зі 128 об'єктів.

Раніше Аваков наказав поліції інакше реагувати на повідомлення про мінування.