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26 листопада 2019, вівторок, 14:43 13
Події 2019-11-26T16:15:02+02:00
Українські Новини
У трьох школах Дніпра може бути вибухівка, дітей евакуювали

У трьох школах Дніпра може бути вибухівка, дітей евакуювали

Мінування, замінування, евакуція школи, Мінування шкіл
Нацполіція. Фото: vesti-ukr.com
Нацполіція. Фото: vesti-ukr.com

Співробітники Національної поліції у вівторок евакуювали близько 1,5 тис. осіб через повідомлення про замінування трьох загальноосвітніх шкіл у Дніпрі в той час як Україна увійшла до топ-5 найбільш замінованих країн.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Невідомий анонімно повідомив про замінування на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Він повідомив, що вибухонебезпечні предмети встановлені в школах №29 (вул. Батумська, 64), №118 (вул. Хмельницького, 15) і №121 (вул. Корольової, 14В).

На місця виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, кінологи і рятувальники. Вони обстежують приміщення та прилеглі території.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові шукали вибухівку у всіх лікарнях, дитсадках, готелях і торгових центрах. Також у Дніпрі евакуювали близько десяти тисяч людей зі 128 об'єктів.

Раніше Аваков наказав поліції інакше реагувати на повідомлення про мінування.

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