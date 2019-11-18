В Харькове ищут взрывчатку во всех больницах, детсадах, гостиницах и ТЦ

Неизвестный 18 ноября сообщил о минировании всех больниц, торговых центров, гостиниц и детских садов в Харькове

Об этом говорится в сообщении полиции Харькова, передают Українськi Новини.

Сообщение о закладке взрывчатки во всех больницах, торговых центрах, гостиницах, детских садах города и 20 жилых домах поступило на электронную почту полиции.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области", - сказано в сообщении.

Осмотр мест происшествий продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, в Харькове искали взрывчатку в домах, ТЦ, больницах, аэропорту и вокзалах.

Ранее в Харькове сообщали о взрывчатке в больницах, ТЦ, детсадах и школах. Также в четырех вузах Харькова искали взрывчатку.

Также в конце сентября больше двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ, больниц и домов Харькова.