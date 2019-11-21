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21 ноября 2019, четверг, 21:43 8
Общество 2019-11-21T21:43:16+02:00
Українські Новини
Украина вошла в топ-5 наиболее заминированных стран

Украина вошла в топ-5 наиболее заминированных стран

Украина, Заминирование, Мины
Разминирование в Калиновке. Фото: dsns.gov.ua
Разминирование в Калиновке. Фото: dsns.gov.ua

В течение 2018 года в Украине от наземных мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 325 человек. Такие данные содержатся в докладе "Landmine Monitor 2019", которую в четверг, 21 ноября, представила в Мюнхене международная неправительственная организация Handicap International. Об этом сообщает DW.

Поэтому Украина оказалась на пятом месте в мире в рейтинге стран с самым высоким количеством жертв этой разновидности боеприпасов. На первом месте этого списка — Афганистан, где было зафиксировано 2234 жертвы разрывов мин и взрывных устройств.

Далее следуют Сирия, Йемен и Мьянма.

Всего в течение 2018 года в мире от мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 6897 человек. Большинство жертв — мирные жители, из которых более половины — дети. Статистика охватывает только официально зарегистрированные и подтвержденные случаи смерти или увечья от мин и аналогичных взрывных устройств.

В докладе отмечается, что количество жертв в результате взрывов мин и взрывных устройств уже четвертый год подряд остается крайне высоким, несмотря на действие Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Также авторы доклада добавляют, что в Украине площадь заминированных территорий оценивается примерно в семь тысяч квадратных километров. Впрочем, это лишь приблизительные подсчеты, поэтому настоящий показатель заминированной площади может отличаться от этих оценок.

Ситуацию с разминированием осложняет тот факт, что некоторые части территории остаются недоступными для правительственных сил и украинской власти, отмечается в докладе.

Что касается взрывных устройств, то в Украине большинство из них были так называемые "растяжки", то есть ловушки с применением ручных гранат для поражения живой силы, говорится в докладе.

Как сообщалось, в июне пресс-служба украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий заявила, что за более чем пять лет оккупации на Донбассе от взрывов мин и ВОВ (взрывоопасных остатков войны. — ред.) погибли 977 гражданских, еще 1528 получили ранения.

Тем временем, заминированные территории на Донбассе можно посмотреть онлайн: появилась интерактивная карта.

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