Аваков приказал полиции иначе реагировать на сообщения о минирования

Министр внутренних дел Арсен Аваков изменил алгоритм реагирования правоохранителей на сообщения о минировании и поручил руководителям полиции самим принимать решения о необходимости эвакуации людей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"Мы понимаем, что в день голосования есть риск получить большое количество сообщений о минировании избирательных участков. После соответствующей проверки такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещения занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов, приказом министра внутренних дел был изменен алгоритм реагирования на сообщения о минировании. Отныне решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель", - сказано в нем.

Другие подробности нововведений не указаны.

Как сообщали Українськi Новини, в Днипре искали взрывчатку во всех больницах, детсадах и супермаркетах. Также в Кривом Роге провели массовую эвакуацию домов, роддома, ТЦ и детсадов.

Ранее в Николаеве ограничили проезд и эвакуировали людей с мостов, вокзала, аэропорта, рынка и ТРЦ.