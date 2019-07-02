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02 июля 2019, вторник, 14:53 1332
Кабмин 2019-07-02T14:56:04+03:00
Українські Новини
Аваков приказал полиции иначе реагировать на сообщения о минирования

Аваков приказал полиции иначе реагировать на сообщения о минирования

Нацполиция. Фото: vesti-ukr
Нацполиция. Фото: vesti-ukr

Министр внутренних дел Арсен Аваков изменил алгоритм реагирования правоохранителей на сообщения о минировании и поручил руководителям полиции самим принимать решения о необходимости эвакуации людей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"Мы понимаем, что в день голосования есть риск получить большое количество сообщений о минировании избирательных участков. После соответствующей проверки такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещения занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов, приказом министра внутренних дел был изменен алгоритм реагирования на сообщения о минировании. Отныне решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель", - сказано в нем.

Другие подробности нововведений не указаны.

Как сообщали Українськi Новини, в Днипре искали взрывчатку во всех больницах, детсадах и супермаркетах. Также в Кривом Роге провели массовую эвакуацию домов, роддома, ТЦ и детсадов.

Ранее в Николаеве ограничили проезд и эвакуировали людей с мостов, вокзала, аэропорта, рынка и ТРЦ.

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