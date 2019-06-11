В Днипре эвакуируют около десяти тысяч людей из 128 объектов

Сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 10 тыс. человек из-за сообщения о минировании 128 объектов в Днипре.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Неизвестный анонимно сообщил о минировании 92 супермаркетов "АТБ", 13 торгово-развлекательных центров, железнодорожного вокзала и автостанции, 10 больниц, 10 жилищных домой и гипермаркета "Ашан".

Работа объектов восстановлена частично.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Днипре за один день "минировали" два вокзала и райсовет.

Также полиция начала расследовать ложное сообщение о минировании аэропорта "Днепропетровск".

Кроме того, "заминировали" суд в центре Днипра, полиция начала расследование.