В Днипре эвакуируют около десяти тысяч людей из 128 объектов

Сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 10 тыс. человек из-за сообщения о минировании 128 объектов в Днипре.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель управления Нацполиции в Днепропетровской области.\r\nНеизвестный анонимно сообщил о минировании 92 супермаркетов "АТБ", 13 торгово-развлекательных центров, железнодорожного вокзала и автостанции, 10 больниц, 10 жилищных домой и гипермаркета "Ашан".\r\nРабота объектов восстановлена частично.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее в Днипре за один день "минировали" два вокзала и райсовет.\r\nТакже полиция начала расследовать ложное сообщение о минировании аэропорта "Днепропетровск".\r\nКроме того, "заминировали" суд в центре Днипра, полиция начала расследование.