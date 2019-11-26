Новий Разділ та Світловодськ знову без тепла: як проходить початок опалювального сезону в Україні

В той час, як в Кіровоградській області без опалення залишилися 13 тис. людей, станом на 08:30 26 листопада в Києві 4 житлових будинки не підключені до опалення, орієнтовний термін їх підключення - до 1 грудня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Також 3 будинки не підключені в Одесі, їх планують підключити до опалення 27 листопада.

У Світловодську Кіровоградської області без опалення 122 житлових будинки і 18 навчальних закладів. Відновити подачу теплоносія планується до кінця поточної доби.

В Запорізькій області немає опалення в 3 навчальних закладах. В одному з них підключення систем заплановано на 29 листопада. У двох установах опалення відсутнє у зв'язку з реконструкцією - їх планують підключити 1 і 15 грудня.

В Решетилівському районі Полтавської області відсутнє опалення в 17 навчальних закладах. Їх планують підключити 29 листопада.

Також 80 висотних будинків та об'єкти соціальної інфраструктури в Новому Роздолі Львівської області залишилися 26 листопада без теплопостачання через прорив на теплотрасі. Аварію планується ліквідувати до 27 листопада.

Повністю підключені системи опалення у 20 областях.

Як повідомляли Українські Новини, опалення ще не повністю підключені чотири області і Київ. А повністю підключене опалення у Волинській, Луганській, Львівській, Донецькій, Харківській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Черкаській, Рівненській, Тернопільській, Миколаївській, Сумській і Дніпропетровській областях.

А раніше "Нафтогаз України" заявляв про критичної ситуації в місті Новий Роздол Львівської області, де школярі з 11 листопада пішли на вимушені канікули із-за зриву опалювального сезону у місті підприємством "Гарант Енерго М".