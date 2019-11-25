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25 ноября 2019, понедельник, 23:17 389
Происшествия 2019-11-25T23:19:00+02:00
Українські Новини
В Кировоградской области без отопления остались 13 тыс. человек

В Кировоградской области без отопления остались 13 тыс. человек

Отопление, Прорыв трубы, прорыв труб теплоснабжения
Отопление
Отопление

13 тыс. человек остались без отопления из-за прорыва труб теплоснабжения в Светловодске Кировоградской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, повреждены трубопроводы внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения.

На данный момент спасатели устраняют прорывы на 13 участках.

Спасатели развернули 7 пунктов обогрева.

Местная власть провела совещание для анализа ситуации.

Как сообщали Українськi Новини, к отоплению еще не полностью подключены четыре области и Киев. А полностью подключено отопление в Волынской, Луганской, Львовской, Донецкой, Харьковской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Ривненской, Тернопольской, Николаевской, Сумской и Днепропетровской областях.

А ранее "Нефтегаз Украины" заявлял о критической ситуации в городе Новый Раздол Львовской области, где школьники с 11 ноября ушли на вынужденные каникулы из-за срыва отопительного сезона в городе предприятием "Гарант Энерго М". 

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