В Кировоградской области без отопления остались 13 тыс. человек

13 тыс. человек остались без отопления из-за прорыва труб теплоснабжения в Светловодске Кировоградской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, повреждены трубопроводы внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения.

На данный момент спасатели устраняют прорывы на 13 участках.

Спасатели развернули 7 пунктов обогрева.

Местная власть провела совещание для анализа ситуации.

Как сообщали Українськi Новини, к отоплению еще не полностью подключены четыре области и Киев. А полностью подключено отопление в Волынской, Луганской, Львовской, Донецкой, Харьковской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Ривненской, Тернопольской, Николаевской, Сумской и Днепропетровской областях.

А ранее "Нефтегаз Украины" заявлял о критической ситуации в городе Новый Раздол Львовской области, где школьники с 11 ноября ушли на вынужденные каникулы из-за срыва отопительного сезона в городе предприятием "Гарант Энерго М".