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26 листопада 2019, вівторок, 12:39 21
Фінанси 2019-11-26T12:45:39+02:00
Українські Новини
Довідкове значення гривні "перевалило" за психологічну позначку

Довідкове значення гривні "перевалило" за психологічну позначку

курс гривні, Курс валют, НБУ, Офіційний курс
Гривні.
Гривні.

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 27 листопада, на 7,75 коп. до 23,9814 UAH/USD у той час як НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 26 листопада, на 11,05 копійок.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, яке встановлюється їм на 26 листопада, на 12,19 коп. до 24,0589 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, гривня встановила черговий рекорд - долар впав до мінімуму 2016 року. Також гривня на міжбанку продовжує впевнено зміцнюватися.

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 листопада на 9,49 коп. до 24,1975 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,51 коп. до 23,9075 UAH/USD. Тим часом аналітик прокоментував ситуацію на валютному ринку.

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