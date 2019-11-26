Голова Укрексімбанку Гриценко вніс заставу 3 млн гривень

Голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко, якого раніше заарештувала СБУ, вніс заставу у розмірі 3 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Денис Дьомін.

"Він виконав зобов'язання в повному обсязі і вніс заставу", - сказав адвокат.

За його словами, заставу було внесено минулого тижня. Після внесення застави на нього покладено низку зобов'язань, однак носіння браслета не передбачено.

Як повідомляли Українські Новини, 16 листопада Служба безпеки України затримала голову правління Укрексімбанку Олександра Гриценка за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

18 листопада Печерський районний суд Києва відмовив в арешті Гриценку з заставою 100 млн гривень, зобов'язавши його при цьому внести заставу в розмірі 3 млн гривень. Раніше Укрексімбанк почав розміщувати єврооблігації.