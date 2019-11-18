Суд отказал в аресте Гриценко с залогом 100 млн гривен

Печерский районный суд Киева отказал в аресте председателя правления Укрэксимбанка Александра Гриценко, которого задержали СБУ 16 ноября, с залогом 100 млн гривен.

Об этом сообщила бывший министр по делам ветеранов Ирина Фриз на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Только что следственный судья Печерского районного суда Белоцерковец отказал в ходатайстве о взятии под стражу главы Укрэксимбанка Александра Гриценко с альтернативным требованием залога в размере 100 млн гривен", - написала она.

Фриз добавила, что Гриценко был освобожден из-под стражи в зале суда.

Зал суда. Фото: Ирина Фриз

Она также заявила, что задержание происходило без решения суда, а в телефоне Гриценко было осуществлено неправомерное вмешательство без решения суда, которым оперировало обвинения в суде, чем нарушено право на конфиденциальность частной переписки.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ задержало 7 человек, которые разворовали кредит НБУ "ВиЭйБи банка" в 2014 году.

Детективы НАБУ пришли в Раффайзен Банк, чтобы задержать главу пред правления.