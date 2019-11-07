Укрэксимбанк начал размещать еврооблигации

Государственный экспортно-импортный банк открыл книгу заявок на размещение 10-летних еврооблигаций на сумму до 100 млн долларов. Об этом Українським Новинам сообщил представитель одного из иностранных банков. Объем выпуска и ставка купона евробондов будут определены по итогам подписки на бумаги. Выпуск является субординированным. Оплата подписанных бумаг назначена на 14 ноября. Срок погашения еврооблигаций - 14 ноября 2029 года. Ценные бумаги размещаются на нерегулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), а лид-менеджерами выпуска выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley. Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности. Национальный банк определил 14 системно важных банков в соответствии с обновленной методологией. Для выплат бюджетникам отобрали дополнительно 2 банка.