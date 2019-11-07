Укрэксимбанк начал размещать еврооблигации

Государственный экспортно-импортный банк открыл книгу заявок на размещение 10-летних еврооблигаций на сумму до 100 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель одного из иностранных банков.

Объем выпуска и ставка купона евробондов будут определены по итогам подписки на бумаги.

Выпуск является субординированным.

Оплата подписанных бумаг назначена на 14 ноября.

Срок погашения еврооблигаций - 14 ноября 2029 года.

Ценные бумаги размещаются на нерегулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), а лид-менеджерами выпуска выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley.

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