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07 ноября 2019, четверг, 16:44 68
Финансы 2019-11-07T16:46:44+02:00
Українські Новини
Укрэксимбанк начал размещать еврооблигации

Укрэксимбанк начал размещать еврооблигации

Еврооблигации, Укрэксимбанк, евробонды

Государственный экспортно-импортный банк открыл книгу заявок на размещение 10-летних еврооблигаций на сумму до 100 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель одного из иностранных банков.

Объем выпуска и ставка купона евробондов будут определены по итогам подписки на бумаги.

Выпуск является субординированным.

Оплата подписанных бумаг назначена на 14 ноября.

Срок погашения еврооблигаций - 14 ноября 2029 года.

Ценные бумаги размещаются на нерегулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), а лид-менеджерами выпуска выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley.

Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности.

Национальный банк определил 14 системно важных банков в соответствии с обновленной методологией.

Для выплат бюджетникам отобрали дополнительно 2 банка.

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