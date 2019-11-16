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16 ноября 2019, суббота, 16:42 42
Силовые структуры 2019-11-16T16:47:48+02:00
Українські Новини
Главу "Укрэксимбанка" Гриценко не похитили, а арестовала СБУ

Главу "Укрэксимбанка" Гриценко не похитили, а арестовала СБУ

Задержание, Укрэксимбанк, Александр Гриценко
Александр Гриценко. Фото: atr.ua
Александр Гриценко. Фото: atr.ua

В Киеве СБУ задержало главу правления государственного банка "Укрэксимбанк" Александра Гриценко. Об этом сообщает пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Дело ведет Генеральная прокуратура Украины", - сообщила Елена.

Ранее о похищении Гриценко информировал телеканал "Прямий".

"В Киеве похитили главу АО "Укрэксимбанк" Александра Гриценко. ...По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы", – сказано в сообщении.

Главой правления "Укрэксимбанка" Гриценко стал в августе 2014 года.

Как сообщали Українські Новини, ранее НАБУ задержало 7 человек, которые разворовали кредит НБУ "ВиЭйБи банка" в 2014 году.

Детективы НАБУ пришли в Раффайзен Банк, чтобы задержать главу пред правления.

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