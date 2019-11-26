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26.11.19 11:00 Круглый стол: "Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года"

26 листопада 2019, вівторок, 10:43 14
Фінанси 2019-11-26T11:45:02+02:00
Українські Новини
Долар і євро подешевшали: курс валют в обмінниках на вівторок

Долар і євро подешевшали: курс валют в обмінниках на вівторок

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У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 листопада на 9,49 коп. до 24,1975 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,51 коп. до 23,9075 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 13,94 коп. до 26,2463 UAH/EUR, курс продажу знизився на 15,14 коп. до 26,7138 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 23,9075 24,1975 26,2463 26,7138 3,42 3,88
Максимальний 24,0500 24,5500 26,4500 27,3000 3,73 5,00
Мінімальний 23,6000 24,0700 25,5000 26,4900 2,50 3,71

Як повідомляли Українські Новини, НБУ підвищив курс гривні на початку тижня: офіційний курс валют на 26 листопада. обвал американської валюти фінансисти пояснюють великою кількістю долара на ринку. А американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

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