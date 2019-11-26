Рік тому Порошенко запровадив воєнний стан на місяць

Президент Петро Порошенко підписав закон, яким затверджується його указ про введення з 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня воєнного стану в 10 областях України.

Воєнний стан було введено на 30 діб у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, а також у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Рішення про введення воєнного стану прийнято в зв'язку з актом збройної агресії Росії 25 листопада в районі Керченської протоки проти українських військових кораблів, її іншими агресивними діями в Азовському і Чорному морях, загрозою широкомасштабного вторгнення, на тлі окупації Криму та частини Донецької та Луганської областей, небезпекою територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, для відсічі збройної агресії і забезпечення національної безпеки.

26 грудня 2018 року воєнний стан в 10 областях завершився.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці січня Порошенко ввів у дію рішення РНБО про підсумки воєнного стану. Крім того, Кабмін визначив розмір оплати громадських робіт в умовах воєнного стану.

Також Рада дозволила ВСУ застосовувати бойову техніку до введення воєнного стану і після.

Тим часом Росія повернула Україні 35 полонених українців і передала захоплені в Керченській протоці катери і буксир.