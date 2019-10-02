Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после

Верховная Рада разрешила Вооруженным силам применять боевую технику и оружие в особый период до введения военного положения и после его отмены.\r\nЗа принятие законопроекта №1224 за в целом проголосовали 307 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nЗаконопроектом предусмотрено законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных сил на применение боевой техники и оружия в особый период - до введения военного положения и после его прекращения или отмены.\r\nПри этом военнослужащие Государственной специальной службы транспорта будут иметь право использовать и применять оружие, а также специальные средства в соответствии с перечнем и правилами, утвержденными Кабинетом Министров.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаботники подразделений военизированной охраны будут иметь право применять оружие в случае возникновения угрозы их жизни или здоровью, или в случае нападения на них или на охраняемые объекты, а также специальные средства, в соответствии с перечнем правил, определенных Кабмином.\r\nПоложение о военизированной охране Государственной специальной службы транспорта утверждается Министерством обороны.\r\nЗакон вступает в силу на следующий день после его опубликования.\r\nКак сообщали Українські Новини, финансирование Минобороны в следующем году не планируют увеличивать.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОтметим, что госбюджет-2019 предусматривал увеличение финансирования Минобороны на 18,5% до 102,5 млрд гривен по сравнению с 2018 годом.