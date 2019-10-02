Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после

Верховная Рада разрешила Вооруженным силам применять боевую технику и оружие в особый период до введения военного положения и после его отмены.

За принятие законопроекта №1224 за в целом проголосовали 307 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Законопроектом предусмотрено законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных сил на применение боевой техники и оружия в особый период - до введения военного положения и после его прекращения или отмены.

При этом военнослужащие Государственной специальной службы транспорта будут иметь право использовать и применять оружие, а также специальные средства в соответствии с перечнем и правилами, утвержденными Кабинетом Министров.

Работники подразделений военизированной охраны будут иметь право применять оружие в случае возникновения угрозы их жизни или здоровью, или в случае нападения на них или на охраняемые объекты, а также специальные средства, в соответствии с перечнем правил, определенных Кабмином.

Положение о военизированной охране Государственной специальной службы транспорта утверждается Министерством обороны.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщали Українські Новини, финансирование Минобороны в следующем году не планируют увеличивать.

Отметим, что госбюджет-2019 предусматривал увеличение финансирования Минобороны на 18,5% до 102,5 млрд гривен по сравнению с 2018 годом.