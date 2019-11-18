Россия передала Украине захваченные в Керченском проливе катера и буксир, - МИД РФ

Россия передала Украине захваченные в Керченском проливе бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны-Капу".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел России, передают Українськi Новини.

"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины", - сказано в нем.

Отмечается, что указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе, а их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории России для продолжения уголовного процесса не требуется.

Как сообщали Українські Новини, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир.

7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате "35 на 35". Среди переданных пленных были и 24 моряка, задержанных 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.