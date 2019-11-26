НБУ підвищив курс гривні на початку тижня: офіційний курс валют на 26 листопада

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 26 листопада, на 11,05 коп. до 24,0538 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговельний день НБУ підвищив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 25 листопада, на 2,94 коп. до 24,1643 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3096,3485 100 доларів США 2405,3801 100 швейцарських франків 2410,1970 1000 ієн 220,8744 10 російських рублів 3,7723 100 євро 2647,8424

Як повідомляли Українські Новини, возможны два сценарії: Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік.

обвал американської валюти фінансисти пояснюють великою кількістю долара на ринку.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 7 коп. в п'ятницю зміцнився на 5 коп. до 24,19 UAH/USD.

А американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.