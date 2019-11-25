підписатися на розсилку
24 24.3
26.35 26.9
˟
25 листопада 2019, понеділок, 23:40 8
Політика 2019-11-26T01:45:01+02:00
Українські Новини
Зеленський хоче зменшити ліміт продажу землі в одні руки

Зеленський хоче зменшити ліміт продажу землі в одні руки

Володимир Зеленський, Продаж землі, Ринок землі
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський має намір зменшити ліміт продажу землі в одні руки і виділити 4 мільярди гривень на підтримку фермерів.

Про це Президент сказав у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній сет Facebook, передають Українські Новини.

"Перед другим читанням зменшимо ліміт. І наступного року ми плануємо - і це вже затверджено в новому бюджеті - виділити 4 мільярди на підтримку малих фермерів", - сказав Президент.

Зеленський зазначив також, що пишається, що Рада проголосувала за зняття мораторію на продаж землі.

Він також пообіцяв, що Рада ухвалить закон про народовладдя найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков заявив, що референдум щодо ринку землі може пройти до 2024 року.

Також держземлі хочуть продавати виключно через електронні аукціони.

Раніше Арахамія розповів, як умовив Бужанського і Дубинського проголосувати за продаж землі.

А Зеленський обіцяє, що закон про запуск ринку землі дозволить продавати і купувати землю лише українським громадянам і компаніям, а іноземним - тільки за рішенням всеукраїнського референдуму.

Більше новин про: Володимир Зеленський Продаж землі Ринок землі

Архів
Новини
Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки 23:55
Зеленський хоче зменшити ліміт продажу землі в одні руки 23:40
У Кіровоградській області без опалення залишилися 13 тис. жителів 23:17
Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів 22:24
Новорічна ялинка в Берегово. Фото: Babják Zoltán/Facebook
В Україні встановили першу новорічну ялинку-2020 22:00
більше новин
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
Пенсійний фонд перерахує пенсії вже через тиждень: що зміниться 05:48 Інфографіка
Єпіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня 20:59
У Telegram з'явився новий канал з інформацією про "Слугу народу", - ЗМІ 12:59
Промисловість дотує тарифи на електроенергію для населення на 50 млрд грн на рік, - ЗМІ 12:09
більше новин
Не Кримом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін 12:00
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Росія намагалася перекласти відповідальність за втручання у вибори в США на Україну, - NYT 08:27
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
Сьогодні річниця захоплення російським спецназом українських катерів і буксира 08:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok