Зеленський хоче зменшити ліміт продажу землі в одні руки

Президент Володимир Зеленський має намір зменшити ліміт продажу землі в одні руки і виділити 4 мільярди гривень на підтримку фермерів.

Про це Президент сказав у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній сет Facebook, передають Українські Новини.

"Перед другим читанням зменшимо ліміт. І наступного року ми плануємо - і це вже затверджено в новому бюджеті - виділити 4 мільярди на підтримку малих фермерів", - сказав Президент.

Зеленський зазначив також, що пишається, що Рада проголосувала за зняття мораторію на продаж землі.

Він також пообіцяв, що Рада ухвалить закон про народовладдя найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков заявив, що референдум щодо ринку землі може пройти до 2024 року.

Також держземлі хочуть продавати виключно через електронні аукціони.

Раніше Арахамія розповів, як умовив Бужанського і Дубинського проголосувати за продаж землі.

А Зеленський обіцяє, що закон про запуск ринку землі дозволить продавати і купувати землю лише українським громадянам і компаніям, а іноземним - тільки за рішенням всеукраїнського референдуму.