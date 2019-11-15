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15 ноября 2019, пятница, 10:23 1412
Верховная Рада и партии 2019-11-15T10:23:39+02:00
Українські Новини
Разумков заявил, что референдум по рынку земли может пройти до 2024

Разумков заявил, что референдум по рынку земли может пройти до 2024

Рынок земли, Продажа земли, Сельскохозяйственные земли, Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Референдум о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам может пройти до 2024 года после принятия закона о референдуме. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "1+1".

Так, Разумков заявил, что рынок земли в Украине будет открыт для иностранцев лишь после референдума.

"Только после референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово дать возможность иностранцам покупать украинские земли или продавать корпоративные права - тогда этот рынок будет открыт и для иностранцев. Будет переходный этап, когда украинские граждане увидят, как работает рынок земли, после чего определят, нужно ли, чтобы к нам пришли французы, поляки", - отметил Разумков.

Также Разумков рассказал, что его первый заместитель Руслан Стефанчук готовит закон о референдуме. Разумков отметил, что это будет закон или пакет законов о народовластии.

Кроме того, Разумков выразил надежду, что референдум состоится во время нынешнего политического цикла.

"Давайте дождемся, когда будет принят закон о референдуме. Это может быть раньше (на следующий политический цикл). Я думаю, что это может произойти раньше 2024", - добавил Разумков.

Как сообщали Українські Новини, Разумков заявил, что иностранцы получат доступ к рынку земли только после референдума.

Тем временем госземели хотят продавать исключительно через электронные аукционы.

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