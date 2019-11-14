Госземели хотят продавать исключительно через электронные аукционы

Верховная Рада намерена предусмотреть куплю-продажу земельных участков государственной или коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы.

За принятие в первом чтении законопроекта №2195 проголосовали 262 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно документу, изменения вносятся в Земельный кодекс, согласно которым продажа земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) осуществляется на конкурсной основе только через электронный аукцион.

При этом единая электронная торговая система должна находиться в государственной собственности, функционировать и администрироваться в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Предусматривается, что размер гарантийного взноса не может составлять менее 30% стартовой цены продажи земучастка или 30% стартового размера годовой платы за пользование земельным участком.

Регистрационный и гарантийный взносы уплачиваются лицом, желающим принять участие в аукционе, на отдельные счета оператора электронной площадки.

Отмечается, что один лот состоит исключительно из одного земельного участка или прав на него.

Как сообщали Українськi Новини, 13 ноября Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении. Евросоюз поддержал открытие рынка земли в Украине. Зеленский поблагодарил депутатов от Слуги народа за то, что они в первом чтении приняли законопроект об открытии рынка земли.