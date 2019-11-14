подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 ноября 2019, четверг, 20:21 26
Экономика 2019-11-14T20:28:01+02:00
Українські Новини
Госземели хотят продавать исключительно через электронные аукционы

Госземели хотят продавать исключительно через электронные аукционы

Рынок земли, Мораторий на продажу земли, Рада, Электронные аукционы

Верховная Рада намерена предусмотреть куплю-продажу земельных участков государственной или коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы.

За принятие в первом чтении законопроекта №2195 проголосовали 262 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно документу, изменения вносятся в Земельный кодекс, согласно которым продажа земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) осуществляется на конкурсной основе только через электронный аукцион.

При этом единая электронная торговая система должна находиться в государственной собственности, функционировать и администрироваться в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Предусматривается, что размер гарантийного взноса не может составлять менее 30% стартовой цены продажи земучастка или 30% стартового размера годовой платы за пользование земельным участком.

Регистрационный и гарантийный взносы уплачиваются лицом, желающим принять участие в аукционе, на отдельные счета оператора электронной площадки.

Отмечается, что один лот состоит исключительно из одного земельного участка или прав на него.

Как сообщали Українськi Новини, 13 ноября Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении. Евросоюз поддержал открытие рынка земли в Украине. Зеленский поблагодарил депутатов от Слуги народа за то, что они в первом чтении приняли законопроект об открытии рынка земли.

Больше новостей о: Рынок земли Мораторий на продажу земли Рада Электронные аукционы

Архив
Новости
В ООН приняли обновленный проект резолюции по правам человека в оккупированном Крыму 20:28
Госземели хотят продавать исключительно через электронные аукционы 20:21
В Киеве суд впервые вынес приговор мужчине за домашнее насилие 20:19
Зеленский рассказал послам стран G7 о ходе реформ в Украине 20:00
Российские бомбардировщики отрабатывали ракетный удар по Одессе, - ВМСУ 19:59
больше новостей
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:55
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг 13:18 Карта
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Нельзя удовлетворить всех, - Гончарук назвал земельную реформу вызовом и попросил поддержки 10:52
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
В Офисе Президента провели обыск по делу о мошенничестве Кондзели 11:57
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok