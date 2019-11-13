Арахамия рассказал, как уговорил Бужанского и Дубинского проголосовать за продажу земли

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, как ему удалось уговорить депутатов Александра Дубинского и Максима Бужанского проголосовать за закон о рынке земли. Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

"Я попросил Темного рыцаря. Он их попросил и они проголосовали. Они к Темному рыцарю прислушиваются", - сказал Арахамия.

"Темный рыцарь - это название Telegram-канала, который, как многие считают, ведет Дубинский. Но, возможно, в данном случае Арахамия имел в виду другого Темного рыцаря - того что с седой бородой, и грозил сегодня американцам русскими танками под Варшавой", - говорится в сообщении.



Как сообщали Українські Новини, Рада проголосовала за открытие рынка земли. За принятие законопроекта №2178-10 за основу проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226.



Также стало известно, какие депутаты проголосовали за открытие рынка земли.



Тем временем Президент Владимир Зеленский обещает, что закон о запуске рынка земли разрешит продавать и покупать землю только украинским гражданам и компаниям, а иностранным - только по решению всеукраинского референдума.









