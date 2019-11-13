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  • Арахамия рассказал, как уговорил Бужанского и Дубинского проголосовать за продажу земли
13 ноября 2019, среда, 21:31 134
Политика 2019-11-13T21:32:53+02:00
Українські Новини
Арахамия рассказал, как уговорил Бужанского и Дубинского проголосовать за продажу земли

Арахамия рассказал, как уговорил Бужанского и Дубинского проголосовать за продажу земли

Рынок земли, Александр Дубинский, Давид Арахамия, Максим Бужанский
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, как ему удалось уговорить депутатов Александра Дубинского и Максима Бужанского проголосовать за закон о рынке земли. Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

"Я попросил Темного рыцаря. Он их попросил и они проголосовали. Они к Темному рыцарю прислушиваются", - сказал Арахамия.

"Темный рыцарь - это название Telegram-канала, который, как многие считают, ведет Дубинский. Но, возможно, в данном случае Арахамия имел в виду другого Темного рыцаря - того что с седой бородой, и грозил сегодня американцам русскими танками под Варшавой", - говорится в сообщении.


Как сообщали Українські Новини, Рада проголосовала за открытие рынка земли. За принятие законопроекта №2178-10 за основу проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226. 

Также стало известно, какие депутаты проголосовали за открытие рынка земли

Тем временем Президент Владимир Зеленский обещает, что закон о запуске рынка земли разрешит продавать и покупать землю только украинским гражданам и компаниям, а иностранным - только по решению всеукраинского референдума.




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