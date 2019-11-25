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25 листопада 2019, понеділок, 21:43 37
Суспільство 2019-11-25T23:30:02+02:00
Українські Новини
Фото дня: у Києві під посольство Росії принесли "гумконвой" з унітазами і спідньою білизною

Фото дня: у Києві під посольство Росії принесли "гумконвой" з унітазами і спідньою білизною

Посольство РФ, Фото дня, Акція протесту, катери, унітази, Гумконвой для Росії
Акція
Акція "Гумконвой для Росії". Фото: facebook.com/DinaraHabibullaieva

У Києві під посольством РФ пройшла акція "Перший український гумконвой для Росії" після того, як Росія повернула Україні військово-морські судyf "Нікополь", "Бердянськ", і "Яни Капу" без техніки, унітазів та особистих речей моряків.

Активісти принесли під посольство унітази, нижн. білизнe і туалетний папір, повідомляють організатори акції в Facebook.

"Нещодавно, наш Північно-східний "партнер" повернув незаконно захоплені кораблі.  Проте, як це часто буває у варварських країнах, у полоні, кораблі пережили акти вандалізму і туалетної наруги. Ми, як більш матеріально забезпечена і культурно розвинена нація маємо допомогти своїм меншим побратимам — росіянам.  Саме із цією метою, ми організовуємо "Перший український гумконвой"!  Ми бажаємо передати все необхідне нашим зубожілим сусідам: туалети, туалетний папір, може знадобитись навіть ваша спідня білизна!" - повідомили вони/

АкціяАкція "Гумконвой для Росії". Фото: facebook.com/DinaraHabibullaieva

Фото: facebook.com/Bogdan ZnakharenkoАкція "Гумконвой для Росії". Фото: facebook.com/Bogdan Znakharenko

facebook.com/Bogachuk.OlegАкція "Гумконвой для Росії". Фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg

Як повідомляли Українські Новини, Росія передала Україні захоплені в Керченській протоці броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни-Капу".

Повернуті Росією українські військові кораблипройдут експертизу стану, наявності документації та обладнання.

Пізніше Росія відхрестилася від крадіжки унітазів з повернутих Україні кораблів, а пропажу особистих речей українських моряків у Росії пояснили, тим, що вони "згнили через вологість".

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