В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков

В России объяснили пропажу из украинских военно-морских суден "Никополь", "Бердянск", и "Яны Капу", которые Россия вернула Украине, личных вещей украинских моряков, тем, что они "сгнили из-за влажности".

Об этом рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире одного из телеканалов, пишет "Еспресо.TV".

"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания - корабли были без присмотра - часть вещей, которая там осталась, была очень сильно повреждена... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", - рассказал Полозов.

Он уточнил, что корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра:

"Их пришвартовали в Керчи, где пограничный мол. Провели на них какие-то следственные действия, изъяли все, что необходимо. И они вот так и стояли".

Полозов напомнил, что среди официально изъятых вещей - все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение (автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты), а также мобильные телефоны, компьютеры и флешнакопители моряков.

Кроме того, россияне изъяли зарубежное радионавигационное оборудование.

Напомним, Россия открестилась от кражи унитазов с возвращенных Украине кораблей.

Ранее командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко заявил, что россияне угробили корабли ВМС, поснимав плафоны, розетки и унитазы.