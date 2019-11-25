Електроенергія для промисловості подешевшала у зв'язку з діями Кабміну, - "Арселор Міттал Кривий Ріг"

Гірничо-металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" зазначає зниження тарифів на електроенергію для промисловості в листопаді у зв'язку з діями уряду.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, передають Українські Новини.

"Уряд України дотримав свою обіцянку - до листопада тарифи на електроенергію для промисловості повернулися до червневого рівня", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, в липні після запровадження нової моделі оптового енергоринку платежі за електроенергію в "Арселор Міттал Кривий Ріг" та інших промпідприємств зросли практично на 20%, що викликало критику на адресу влади. В середині серпня президент Володимир Зеленський ініціював нараду в Офісі президента за участю всіх зацікавлених сторін, у тому числі промисловців.

Після зустрічі з президентом тариф на розподіл електроенергії з серпня було зменшено з 62,55 до 49,76 гривень/МВт-год, на її передачу - з 347,43 до 311,14 грн/МВт-год, а з вересня ще майже в два з половиною рази - до 116,54 грн/МВт-год. Ціна на РДН (ринок на добу наперед) теж поступово знижувалася.

Якщо в липні - жовтні вона коливалася в середньому від 1570 до 1630 грн/МВт-год, то за 25 днів листопада опустилася в середньому до 1328,36 грн/МВт-год.

При цьому Національна комісія з регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила для обговорення проєкти тарифів НЕК "Укренерго" на 2020 рік, які передбачають підвищення з першого січня тарифів на передачу електроенергії з 116,54 до 131,71 грн/МВт-год (+13%) і на диспетчеризацію з 8,03 до 9,94 грн/МВт-год (23,6%).

Як повідомляли Українські Новини, новий глава НКРЕКП заявив про необхідність підняти тариф на електроенергію для населення.

Герус заявив, що ціна електрики для непобутових споживачів знизилася на 15-17%. Також "Арселор Міттал Кривий Ріг" заявляє про негативний вплив зростання вартості електрики на собівартість своєї продукції.

Тим часом НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед".