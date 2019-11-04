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  • Цена электричества для небытовых потребителей снизилась на 15-17%, - Герус
04 ноября 2019, понедельник, 15:12 11
Экономика 2019-11-04T15:13:48+02:00
Українські Новини
Цена электричества для небытовых потребителей снизилась на 15-17%, - Герус

Цена электричества для небытовых потребителей снизилась на 15-17%, - Герус

Электроэнергия, Андрей Герус, цены на электроэнергию, Новый рынок электроэнергии
Электроэнергия. Фото:
Электроэнергия. Фото: "24 канал"

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что с момента запуска новой модели рынка электрической энергии (с 1 июля) стоимость электроэнергии для небытовых потребителей снизились на 15-17%.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Все небытовые потребители в ОЭС (Объединенной энергосистеме) Украины в октябре-ноябре получат меньшие счета на электроэнергию, где тариф будет на 40-45 коп. за кВт-ч ниже, чем был в июле (снижение на 15%-17%). Новый тариф будет ниже, чем был в 1-м полугодии 2019 до введения новой модели рынка. Октябрь показал, что рынок уже понемногу работает с элементами реальной конкуренции", - написал Герус.

При этом Герус отметил, что средневзвешенная биржевая цена в октябре снизилась на 7 коп. в сравнении с сентябрем и на 13 коп. в сравнении с августом и составила 1,53 гривны/кВт-ч.

Также он добавил, что на 4 ноября цена на электроэнергию составит 1,35 гривны/кВт-ч, что является самой низкой ценой с момента запуска рынка.

При этом Герус отметил, что отдельной проблемой является завышенная цена на электроэнергию в Бурштынском "энергоострове", в котором по состоянию на октябрь цена на 22% выше, чем в ОЭС Украины.

"Решение проблемы Бурштынского "энергоострова" сейчас является приоритетом номер один", - подчеркнул Герус.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук заявлял, что ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа не будет. Ранее Герус заявлял, что цена на электроэнергию упала на 7% по сравнению с первым полугодием.

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