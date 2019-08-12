"Арселор Миттал Кривой Рог" заявляет о негативном влиянии роста стоимости электричества на себестоимость своей продукции

Горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" (Кривой Рог, Днепропетровская область) отмечает негативное влияние роста стоимости электроэнергии на 20% в июле по сравнению с июнем на себестоимость продукции предприятия.

Об этом говорится в сообщении комбината, передают Українськi Новини.

"В июле стоимость электроэнергии для "Арселор Миттал Кривой Рог" выросла в среднем на 20% по сравнению с июнем. Ощутимый рост затрат по этой статье негативно сказывается на себестоимости продукции предприятия после введения Правительством с 1 июля новой модели оптового рынка электроэнергии, а также изменения тарифа за передачу электроэнергии (до 347,43 грн/МВт час)", - говорится в нем.

Согласно сообщению, ежемесячно комбинат потребляет от 300 до 340 млн кВт-час в зависимости от объемов производства и графиков загрузки основных агрегатов.

"Рост затрат по электроэнергии составил почти 20%. Речь идет об оплате активной и реактивной электроэнергии, услуг за ее распределение, передачу и диспетчерское управление. Подорожание киловатт-часа приведет к дальнейшему росту издержек. Ведь цены на электроэнергию выросли не только для нас, но и для многих наших поставщиков услуг, сырья и различной продукции. Через некоторое время мы ожидаем волну кумулятивного эффекта из-за возросших затрат на электроэнергию – поставщики повысят стоимость своих услуг и товаров, что также отрицательно скажется на себестоимости нашей продукции", - сказал начальник управления закупки сырья администрации по снабжению "Арселор Миттал Кривой Рог" Олег Айко.

В сообщении отмечается, что государству необходимо принять меры для приведения тарифов к сопоставимому уровню с мировыми тенденциями.

Отмечается, что сегодня европейские металлурги платят за электроэнергию на 25% меньше, чем украинские, - и это ухудшает конкурентоспособность украинских производителей на мировых рынках.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ заявила, что выявила нарушения радиационной безопасности на комбинате "Арселор Миттал Кривой Рог", однако предприятие отрицает нарушения.

95,1266% акций комбината принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH, которая входит в состав международного холдинга Arcelor Mittal.